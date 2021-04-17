Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası

SON DAKİKA! 44'ü yerel 53 pozitif vaka

"Toplam 7385 test yapıldı, 44'ü yerel 53 pozitif vakaya rastlandı, 56 kişi taburcu edildi" 

17 Nisan 2021 Cumartesi 19:29
800 Okunma
SON DAKİKA! 44'ü yerel 53 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7385 olup, 44' ü yerel 53 pozitif vakaya rastlanmış, 56 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 44 kişi ise yerel vakadır. 

9 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 22 kişi Girne, 3 kişi İskele  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-3 / Gönyeli-3/ K.kaymaklı-1/ Surlariçi-1/ Ortaköy-1 


Girne 

Girne Merkez- 11/ Çatalköy-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Boğaz- 2/ Alsancak-1/ Beylerbeyi-1/ Lapta-1/ Doğanköy-1/ Dikmen-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-6 / Gülseren-2/ Kaliland-2 

İskele 

İskele Merkez-1 / Yenierenköy-2 


17 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7385 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 53 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 44 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 877. 545   

Toplam Vaka Sayısı: 5463  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4649 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 786 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 109       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 672 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 273 


Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 659 

Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 5

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CUMHURBAŞKANI TATAR’DAN ÖZAL İÇİN MESAJ: HİZMETLERİ UNUTULMAYACAK
CUMHURBAŞKANI TATAR’DAN ÖZAL İÇİN MESAJ: HİZMETLERİ UNUTULMAYACAK
YASEMİN ÖZTÜRK’TEN GÜVEN BENGİHAN AÇIKLAMASI
YASEMİN ÖZTÜRK’TEN GÜVEN BENGİHAN AÇIKLAMASI
SAVAŞAN: “DENDİAS’IN TUTUMU, ZEMİN ARAYIŞINI BAŞLAMADAN BİTİRDİ”
SAVAŞAN: “DENDİAS’IN TUTUMU, ZEMİN ARAYIŞINI BAŞLAMADAN BİTİRDİ”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim