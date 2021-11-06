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SON DAKİKA! 94'ü yerel, 108 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 19.764 test yapıldı, 94'ü yerel, 108 pozitif vakaya rastlandı, 131 kişi taburcu edildi"

06 Kasım 2021 Cumartesi 18:29
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SON DAKİKA! 94'ü yerel, 108 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.764 olup, 94'ü yerel 108 pozitif vakaya rastlanmış, 131 kişi taburcu edilmiştir.

14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 94 kişi ise yerel vakadır.

31 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 6 kişi  Güzelyurt, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

6 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.764 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 108

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 94

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 131

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.630.964

Toplam Vaka Sayısı: 23.292

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.812

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1393  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1331   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 89 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 184

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 410
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 364

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6431

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 77.995

Son Güncelleme: 07.11.2021 01:02
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