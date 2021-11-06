SON DAKİKA! 94'ü yerel, 108 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.764 olup, 94'ü yerel 108 pozitif vakaya rastlanmış, 131 kişi taburcu edilmiştir.
14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 94 kişi ise yerel vakadır.
31 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
6 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.764
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 108
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 94
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 131
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.630.964
Toplam Vaka Sayısı: 23.292
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.812
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1393
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1331
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 89
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 184
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 410
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 364
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6431
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 77.995