SON DAKİKA! BAKANLAR KURULU KARARLARI

Bakalar Kurulu kararları: 17 Ocak - 24 Ocak tarihleri arasında, 22:00-05:00 saatleri arasında SOKAĞA ÇIKMA yasağı uygulanacak, 18 Ocak'ta okullar açılmayacak.…

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısı sonras alınan kararları açıkladı.

Covid-19 nedeniyle bir takım sıkıntıların yaşandığına işaret eden Saner, dünyada da vaka sayılarında artış olduğuna değindi.

İç bulaşın 30’lara çıkması nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun olağan üstü toplandığını söyleyen Saner, Covid- 19 etkilerini azaltmaya yönelik kararlar alındığını belirtti.

Başbakan Saner, aşıların geldiğini ve uygulamanın da başladığını hatırlattı.

İşte KARARLAR:

-17 Ocak (yarın akşam) saat 22:00’den itibaren, 25 Ocak'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Gece 22:00'den sabah 05:00'e kadar sokağa çıkmak yasak olacak.

- 18 Ocak'ta açılması planlanan okullar açılmayacak. Okulların açılması 22 Ocak’ta yeniden değerlendirilecek.

- Gece sokağa çıkma yasağı nedeniyle olumsuz etkilenek sektörlere katkı sağlanabilmesi için, kamuda Ocak, Şubat, Mart maaşlarına Hayat Pahalığı yansıtılmayacak, hakları saklı kalacak.