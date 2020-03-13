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Son Dakika! Gece kulübü ve pubların faaliyeti durdu

Kıbrıs Eğlence İşverenler Birliği bir açıklama yaparak birliğe bağlı bütün gece kulübü ve pubların faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

13 Mart 2020 Cuma 18:49
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Son Dakika! Gece kulübü ve pubların faaliyeti durdu

Kıbrıs Eğlence İşverenler Birliği bir açıklama yaparak birliğe bağlı bütün gece kulübü ve pubların faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Açıklama şöyle:

Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve geçtiğimiz günlerde ülkemizde de görülen Covid-19'dan dolayı ülkemizde de birçok alanda, birtakım tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

Bizler de birlik olarak bu konuda hassasiyetle yaklaşmakta ve Toplum sağlığını ön planda tutarak, Birliğimize bağlı gece kulübü ve pubları hijyen koşullarına uygun faaliyet gösterebilmeleri için gerekli dezenfektasyon çalışmalarını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ayrıca birliğimize bağlı yerlere girişlerde ateş ölçer cihazlar kullanılarak, müşterilerimizin sıcaklık kontrolleri yapılmadan kulüplerimize girişlerine izin vermemektedir

Ancak, Covid-19'un yayılma ihtimali göz önünde bulundurularak, almış olduğumuz tedbirlerin yeterli olmayacağı kanaatine vardığımızdan, içişleri Bakanlığı ile yapmış olduğumuz istişare sonucunda; Birliğimize bağlı gece kulübü ve pubların faaliyetlerini geçici bir süre durdurduğumuzu kamuoyunun bilgisine getiririz.

Son Güncelleme: 13.03.2020 20:04
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Vatansever 2020-03-13 19:37:50

Bu hastalık öyle böyle değil dünya şuan diken üstünde gece kulüplerin kapanması çok doğru isabet ve temennimiz inşAllah bu hastalığın biran önce gitmesi ve ilacının bulunması inşAllah

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