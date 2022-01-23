SON DAKİKA! İşte 17.30 itibarıyla oy kullanma oranı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 17.30 itibarıyla seçime katılım oranının ülke genelinde yüzde 55.43 olduğunu açıkladı.

YSK Başkanı Narin Şefik’in TAK muhabirine yaptığı açıklamaya göre, saat 15.00 itibarıyla seçime katılım oranı, Lefkoşa’da 57.78, Gazimağusa’da 52.88, Girne’de 50.1, Güzelyurt’ta 54.9, İskele’de 59.29 ve Lefke’de 57.58.

“İSKELE İLÇEDEN YANLIŞ AKTARILDI”

Öte yandan Narin Şefik, saat 15.30 itibarıyla yüzde 65.19 olarak duyurulan İskele’deki katılım oranının ilçeden kendilerine yanlış aktarıldığını belirterek, yanlışlık için özür diledi. Şefik saat 15.30 itibarıyla İskele’deki seçime katılım oranının yüzde 48, 17.30 itibarıyla ise yüzde 59.29 olduğunu aktardı.

Saat 18.00’de oy verme işlemi sona erdi ve oy sayımı başladı. Sonuçlar, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) üzerinden duyurulacak. Saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlarla her türlü yayın organı tarafından, seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması ise yasak.