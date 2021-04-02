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SON DAKİKA! İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıklıyor.

02 Nisan 2021 Cuma 15:48
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SON DAKİKA! İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıklıyor.

-Sokağa çıkma yağasağı ile ilgili 1 hafta daha kuralların devamı yönünde karar üretildi.

-5 Nisan 12 Nisan arasında Pazartesi-Cumartesi arası 22.00-05.00 arası sokağa çıkma yasağı devam edecek.

-11 Nisan Pazar Günü YDP'nin kurultayı olacağından YDP Kurultayı'nı cumartesi gününe alması yönünde ilgili bakana öneriyi yaptık.

-Pazar günleri ise eczane fırın ve benzin istasyonlarının muaf olacağı tam sokağa çıkma yasağının devamına karar verildi. 

-Marketler sabah 7 akşam 21 saatleri arasında açık olacak.

-Mağusa, İskele,Lefke,Güzeltyurt arasındaki kontrollü geçiş bu haftadan itibaren kaldırıldı.

- Berber, kuaför, güzellik salonu, dövmeci çalışanları 14 günde 1 PCR testi yaptıracak.

-Kütüphaneler 5 Nisandan itibaren açılmalarına karar verildi. 

-Çırak öğrencilerin açılacak olan sektörlere bağlı olarak iş yerlerindeki eğitimlerine başlamaları uygun görülmüştür.

-İnternet kafelerde çalışan vatandaşların 7 Nisan'a kadar taramalarını yapmaları takdirde 8 Nisan'da internet kafeler açılabilecek.

-Bakanlar Kurulu'nun kapalı olarak ilan ettiği işletmeler; sinema, nişan, düğün, doğum günleri, mevlitler, casino, bar, taverna, nargile kafe ve her türlü oyun salonları, masaj spa, gecekulüpleri, club, hamamlar kapalı olacaktır.

-Kamu kurum kuruluşları normal çalışma düzenine geçecek

- Müzik, bale eğitimleri teke tek başlayabilecek.

- İlçeler arası toplu taşımacılık başlıyor. Taşımacılık yapan araçlar, şoför yanına yolcu alınmayacak, şöfor koltuğunun bir arka koltuğu boş bırakılacak, %50 kapasite ile çalışacak.

- Pile’ye geçişte çalışanlar son 48 saatlik PCR testi aranacak.

-Ulusal veya uluslar arası sınavlara belirtilen koşullarda girilebilinecek.

DETAYLAR GELİYOR…

Son Güncelleme: 02.04.2021 16:10
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