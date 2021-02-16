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SON DAKİKA! İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

16 Şubat 2021 Salı 17:14
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SON DAKİKA! İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI

Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantı 6 saat sürdü.

Toplantıda alınan kararları Başbakan Saner açıkladı.

SANER'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Mal ve Hizmetler Yasası kapmasında değişiklik yapıldı, belediyelere denetim yetki verildi.

Turizm Bakanlığı'nın “atık yönetim tüzüğü” geçirildi.

Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlardan kendi bütçelerinin % 10'una kadar tasarruf yapmaları kararı verildi.

1000 esnafa 100 Milyon TL kredi ve 20 Milyon TL kira kredi desteği verilmesi konusunda Merkez Bankası bankalarla protokol imzalayarak uygulamayı yürürlüğe koyacak. 22 Şubat'tan itibaren reel sektör tüm bankalara başvurup bu kredilerden alabilecek.

Reel sektörde 3250 işletmeye verilen 1 Milyar 15 milyon TL’lik kredilerin 750 Milyon TL’sinin geri ödemesi Ekim 2021 yılından itibaren gerçekleşecek. 400 Milyon TL’lik kısmının ödemeleri Kasım ayından itibaren başladı. Bu konuda sıkıntıya düşlen esnaf varsa bankalara başvurup krediler yapılandırılarak ötelenecek.

Reel sektöre yönelik kredilerin yüksek faizle yapılandırılması asla söz konusu değildir. Zorlanan krediler mevcut kredi faizleri ile yapılandırılacaktır.

Yurttaşların borçlarının yeniden yapılandırılmasında pul vergisi, ipotek devri bedelsiz olarak yapılacak.

Maliyede 500 Milyon TL’lik borçlanma ihtiyacımız var. Maliye sabit faizle uzun vadeli borçlanmak için gerekli adımları atacak.

Küçük esnafı rahatlatma kredilerinin ve kira kirası desteği yanında 2021 Mali Protokolü ile krediler artırılacak. 100 Milyon TL'lik kaynağın arıtılması için çalışmalar sürüyor.

Gelirlerimizin yeterli derecede olmaması durumunda bir takım düzenlemeler yapılabilir. Maliye’de birikecek rakama göre belirlenecek.

Son Güncelleme: 16.02.2021 18:42
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