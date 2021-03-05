SON DAKİKA! İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıklıyor.

-8 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

-Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Pazartesi Cuma günleri arasında, gece 21’den sabah sabah 5’e kadar devam edecek.

-13 Mart Cumartesi Sabah 05’.00'dan , 15 Mart Pazartesi Sabah 05’.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı devam edecek.

-13 Mart Cumartesi zorunlu ihtiyaçları karşılayacak işletmeler açılacak. Diğer işletmeler kapalı olacak.

-Pazar günü fırın,eczane dışındaki işletmeler kapalı olacak.

-Casino, bar, meyhane, taverna, kahvehane, kafeterya, kafe, internet kafe, her türlü oyun salonları,kapalı çocuk oyun alanları , yüzme havuzları, masaj salonları, spa, kapalı spor salonları gibi işletmeler dışındaki iş yerleri hizmet vermeye devam edecek.

-Lefke, Güzelyurt, Mağusa ve İskele ilçelerine bulaş olmaması adına giris-çıkışlar denetim altında olacak.

-10 Mart 2021 tarihinde restoranların dış oturma alanları açılacak.

-8 Mart tarihinden itibaren özel eğitim merkezleri açılacak.Eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her 7 günde bir PCR testleri tazelemek zorunda.

-Bireysel sporların başlaması kararı alındı.

-Ülkemizde ikamet eden ve Güney Kıbrıs üzerinden yurt dışına gitmek isteyen kişilerin transferlerini sağlamak amacıyla taksiciler son 72 saat içerisinde yapılan PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile saatlik olarak Larnaka Havaalanına transfer yapabilecek.

-İhtiyat sandığında birikimi olanlara süreli ve kısmi ödeme yapılacak. Mart 2021'de olmak üzere iki eşit taksitler olacak şekilde maksimum 4000 TL’ye kadar belli bir ölçüde birikimden ödeme alabilecekler.

-Sürüş ehliyeti süresi dolanların geçerlilik süreleri 31 Mart’a kadar uzatıldı.

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