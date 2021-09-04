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SON DAKİKA! Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Günlerdir kayıp olan Derince’de sakin 77 yaşındaki Ali Artık köyün alt kısmında ölü olarak bulundu.

04 Eylül 2021 Cumartesi 08:49
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SON DAKİKA! Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak'ın paylaşımı şu şekilde:

Yaklaşık 3 günden fazladır kayıp olan Ali Artık amcamız bu sabah belediye personelimiz ve aynı zamanda bir avcı arkadaşımızın köpek gezdirdiği esnada hakkın rahmetine kavuş halde Derince köyümüzün altında bulmuştur.

Çok üzgünüz, yaslı ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. 

( Arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm Teskilatlara ve duyarlılık gösteren Avcılık Federasyonuna yürekten teşekkür ederim )



 

Son Güncelleme: 04.09.2021 08:55
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