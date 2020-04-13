SON DAKİKA! KKTC'de 1 yeni vaka,1 yeni ölüm

" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 13 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu"



Pilli:" Bir hastamızı daha kaybettik , hepimizin başı sağolsun "

Bugün yapılan test sayısının 181olduğunu belirten Bakan Pilli, 1 pozitif vaka daha tespit edildiğini , pozitif vakanın gözetim altında tutulan bir kişi olduğunu, iyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısının 5 olduğunu, yoğun bakımda tedavisi gören bir covid-19 hastasının maalesef hayatını kaybettiğini açıkladı.



Bakan Pilli, hayatını kaybeden hastanın 27 Mart tarihinde Covid-19 teşhisi ile hastanede yoğun bakımda tedavi gören Alsancak Bölgesinde ikamet eden 54 yaşındaki Mehmet Uğur Kaya olduğunu belirtti.



Hastanın aynı zamanda diyabet hastası olduğunu kaydeden Bakan Pilli, merhuma Allah'tan rahmet, dileyerek hepimizin başı sağolsun dedi.

Bakan Pilli'nin 13 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Yapılan test sayısı 181



Pozitif Vaka sayısı 1



İyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısı 5

Bugün kaybedilen hasta sayısı 1



Toplam kaybedilen hasta sayısı 4



Toplam yapılan test sayısı 4393



Toplam pozitif vaka sayısı 100



Tedavisi devam eden vaka sayısı 34



Toplam iyileşip taburcu edilen hasta sayısı 62



Yoğun bakımdaki hasta sayısı 0