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SON DAKİKA! KKTC'de 2 yeni pozitif vaka

" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 15 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu"

15 Nisan 2020 Çarşamba 18:13
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SON DAKİKA! KKTC'de 2 yeni pozitif vaka

" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli,  15 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu"

Pilli:" 2 Pozitif Vaka daha tespit edildi, her iki vaka gözetim altında tutulan kişiler  "

Bugün yapılan test sayısının 171 olduğunu belirten Bakan Pilli, 2 pozitif vaka daha tespit edildiğini , 1 pozitif vakanın Güzelyurt'ta bulunan yurtlarda gözetim altında tutulan bir kişi olduğunu, diğer vakanın ise Riverside Otel'de daha önce hizmet veren ve gözetim altında tutulan bir çalışan olduğunu açıkladı. Bakan Pilli, her iki vakanın da gözetim altında tutulan kişiler olduğunun altını çizerken, iyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısının 8 olduğunu açıkladı. 

 Halkın desteğinin önemine bir kez daha işaret eden Bakan Pilli, kurallara  uyulduğu müddetçe , Covid-19 ile mücadelede daha ileriye gidebileceğimizi vurguladı.

Bakan Pilli'nin 15  Nisan 2020 Covid-19  genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Yapılan test sayısı 171

Pozitif Vaka sayısı 2

İyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısı 8 

Bugün kaybedilen hasta sayısı - Yok

Toplam kaybedilen hasta sayısı 4 

Toplam yapılan test sayısı 4731 

Toplam pozitif vaka sayısı 102

Tedavisi devam eden vaka sayısı 24 

Toplam iyileşip taburcu edilen hasta sayısı- 74

Yoğun bakımdaki hasta sayısı - Yok  

Son Güncelleme: 15.04.2020 18:15
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaKKTCKoronavirüsAli Pilli
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