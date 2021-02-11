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SON DAKİKA! Polisten firari hakkında kamuoyu duyurusu

11 Şubat 2021 Perşembe 22:05
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SON DAKİKA! Polisten firari hakkında kamuoyu duyurusu

POLİSTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

8 Şubat 2021 tarihinde, Merkezi Cezaevinden firar eden Alexsandr SATLAEV polis ekipleri tarafından 4 gün süren yoğun ve zorlu aramalar neticesinde bugün akşam saatlerinde Doğanköy’de gizlenmiş olduğu boş bir ev içersinde tespit edilmiş ve gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır. 
    
Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, firari şahıs Alexsandr SATLAEV’in yakalanması ve polis merkezine sevki sırasında çekilmiş görüntüler konu edilerek, söz konusu şahsa polis tarafından şiddet uygulandığı ve işkence yapıldığı yönünde yorumlar yapılmaktadır.

Polis Genel Müdürlüğü olarak herhangi bir şahsa karşı uygulanan şiddet ve/veya işkenceye kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği, şiddet ve işkenceye sıfır toleransı esas aldığımızı belirtir, olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde, tespit edilmesi durumunda yanlış hareketi ve ihmali  görülen personel hakkında gerekli yasal işlemin başlatılacağını halkımızın bilmesini  isteriz. 
 
Halkımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

PGM- BASIN SUBAYLIĞI

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