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SON DAKİKA! RESTORANLAR AÇILIYOR

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıkladı.

05 Mart 2021 Cuma 18:31
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SON DAKİKA! RESTORANLAR AÇILIYOR

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararları açıklayan Başbakan Ersan Saner, restoranların dış mekanlarının 10 Mart'ta açılacağını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, dış mekanı olmayan restoranların açılamayacağını da kaydetti.

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