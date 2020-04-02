SON DAKİKA ! Sucuoğlu : "Nisan sonuna kadar işten çıkarmalar yasaklandı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, BRT'de canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.
Faiz Sucuoğlu, canlı yayında işten çıkarmaların bugün itibariyle Nisan sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı.
İşten durdurma başvurularını Nisan sonuna kadar kabul etmeyeceklerini açıklayan Bakan Faiz Sucuoğlu,hiçbir işten durdurma başvurusunu bugünden itibaren yürürlüğe koymayacaklarını açıkladı.
Son Güncelleme: 02.04.2020 14:10
Nisan sonu dediğiniz bu ay sonu,ben özel sektör işçisi değilim ama hakikaten özel sektör işçisinin durumu vahim,sadece gıda değil,borçları olanlarda var,keşke Nisan ayını işaret etmeseydiniz.
İşsizlik parası vermesinler diye duruş yasaklandı yaa ödeneksiz izne çıkartılan işçilere nasıl bir önlem alınacak çok merak içerisindeyim efendiler
Öderseniz çıkarmayız zaten. Para yoksa neyinan ödeyceyik acaba!!!!
ala
işden durdurmak yasak
lakin ödeneksiz izin serbest
BUTUN ACIKLAMALAR HEP BOS OZEL SEKTOR CALISANI HALA DAHA MASS ALMADI VE NE ZAMAN ALACAGI BELLI DEGIL HIC BIR YETKILI GELIP DE HALINI SORAN YOK AC OLANLAR VARDIR YAZIKLAR OLSUN