Son tarih 19 Ocak

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 31 Ekim 2017 tarihine kadar olan borçlarını en geç 19 Ocak 2018 Cuma gününe kadar ödemesini istedi.

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 31 Ekim 2017 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin, ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 30 Haziran 2017 sonu itibariyle 6 aylık fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin ise hatlarının iptal edilerek, aboneliklerinin sonlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak, borçlarını kapatmaları istendi.