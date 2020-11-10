SORAKIN: “EŞİTLİK, ADALET VE İNSAN HAKLARI TEMELİNDE SİYASET”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Sorakın programda yaptığı değerlendirmelerde, insanların siyasetten beklentisinin eşitlik ve demokrasi olduğunu söyledi.

Geçici işçi istihdamının yasalarla düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Sorakın, “Eşitlik, adalet ve insan hakları temelinde, devlet kaynaklarına her insanın eşit erişimi sağlanmalı. Bunu da yapacak olan siyasettir” dedi.

Bütçenin bir an önce Meclis’e getirilmesi gerektiğini söyleyen Sorakın, “Bütçenin ardından da ortak bir tarih belirlenir ve seçime gidilir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ne açık müdahale yapıldığını söyleyen Sorakın, “Bunu inkar etmiyor insanlar. Bunu Kıbrıs Türk halkı bunu hak etti mi? Bu yapıyla bir yere varmak mümkün değil” dedi.