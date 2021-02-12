SORAKIN: “KIBRIS POLİTİKASINDA TÜM PARTİLERİN GÖRÜŞLERİ ALINAMLIDIR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Türk halkıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler doğru zeminde olmalı. Özellikle Kıbrıs politikasının görüşüleceği dönemlerde, siyasi partilerle toplantılar gerçekleşir ve her siyasi partinin görüşü alınırdı. Şimdi bunları görmüyoruz. Hatta Sayın Tatar seçilirken, Ulusal Konsey kuracağını söylemişti. Ancak şimdi Meclis’e dahi bilgi verilmiyor. Bunlar toplumu kutuplaştırır, ayrıştırır. Hiç kimseye bilgi vermiyorlar, hiç kimseyi dinlemiyorlar. Türkiye Cumhuriyetini önemsiyoruz, ancak doğru zemini de yaratmak istiyoruz. Özne Kıbrıs Türkü olmalı. Özellikle Kıbrıs sorununda, tüm siyasi partilerin görüşleri alınmalıdır. Dün Türkiye Cumhuriyeti ile dört farklı alanda protokoller imzalandı. Ben belediyelere de nasıl katkılar yapılacağının açıklanmasını da bekliyordum. Buradaki reel sektörle ilgili de hiçbir şey açıklanmadı” dedi.