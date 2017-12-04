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"Sorun büyük"

BES Başkanı Yalınkaya; Yenierenköy, Esentepe ve Lapta Belediyelerinde maaş gerilikleri bulunduğunu söyledi

04 Aralık 2017 Pazartesi 11:32
"Sorun büyük"
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Diyalog'tan Pelin Yükselay'ın haberine göre, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Diyalog muhabirinin belediyelerde yaşanan sıkıntılarla ilgili sorularını yanıtladı. Yenierenköy Belediyesi’ndeki maaş krizi ile ilgili konuşan Yalınkaya, Yenirenköy Belediyesi çalışanlarının dört maaş geriliği olduğunu ve bu maaşların ikisinin ödenmesi için adım atıldığını kaydetti. Paranın Maliye Bakanlığı’na yattığını belirten Yalınkaya, ödeme konusunda bir pürüz çıktığını, bu pürüzün giderildiği anda, çalışanların maaşlarını alacaklarını söyledi.

Esentepe Belediye’si üç maaş geri!

Esentepe Belediyesi’nde de 3 maaş geriliği bulunduğunu kaydeden Yalınkaya, Belediye’nin hazırladığı projelerden elde edecekleri gelirlerle, bu geriliği giderme yoluna gideceğini kaydetti.

Lapta’da da sorun var!

Lapta Belediyesi’ndeki çalışanların yüzde 60’şının da bir maaş geriliği olduğunu sözlerine ekleyen Yalınkaya, Lapta’daki sorunun çözümü içinde belediye yetkilileri ile diyalog içerisinde olduklarını vurguladı. Yalınkaya, Lapta’daki sorunun yeni yıla kadar çözüleceğine dair söz aldıklarını da ifade etti.

“Eylem çare değil”

Yaşanan bu sorunları diyalog yolu ile çözmeye çalıştıklarını ifade eden Yalınkaya, ‘ eylem çare değil, sorunu çözmeye çalışmalınız’ dedi.

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, 7 Ocak seçimlerinden sonra yeni gelecek hükümetten beklentilerinin de belediyeler reformu olduğunu belirtti. Yeni hükümetin belediyelerle ilgili iyi bir strateji belirlemesi gerektiğini belirten Yalınkaya, ‘belediyelerin maddi durumu çok kötü. Yeni hükümet belediyeler reformu ile bu sorunu çözmeli’ ifadelerini kullandı.

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