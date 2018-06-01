Sorunlu başladı sorunlu bitiyor

Havadis'te yer alan habere göre, KKTC’de İlköğretim, Genel Orta Öğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Daireleri’ne bağlı kamu okullarında sorunlar bir türlü aşılamadı.

Okullar, kadro eksikliği, altyapı sorunu, sınıf, atölye ve araç gereç ihtiyacının giderilmemesi, okullarda bütçenin oluşturulmaması gibi çözümlenmemiş daha birçok sorunla beraber 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nı tamamlamak üzere.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileri, okullardaki kadro sorununa değindi, altyapı eksiklikleri ve inşaata dayalı sorunları anlattı.

Sendikaların yetkilileri yeni eğitim yılına da sorunlarla başlanmaması için yaz dönemi süresince gerekli çözümlerin üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Orta eğitimde onlarca kadro boş

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’ndan (KTOEÖS) alınan bilgiye göre, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda orta eğitimde Haziran itibari ile 20 müdür muavini, 2 müdür ihtiyacı var.

Ülke genelindeki 46 okulda bölüm şefi kadroları boş. Mesleki teknik okullarında 59 bölümde atölye şefi yok.

Girne, Mağusa, İskele ve Lefkoşa’da yeni okul binalarına ihtiyaç var. KTOEÖS, nakiller yapıldıktan sonra bile orta eğitimde 100 öğretmen ihtiyacı olacağını öngörüyor.

İlköğretim sorunlar yumağı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkililerinden alınan bilgiye göre ilköğretimde yeni eğitim yılında 38 sınıf öğretmenine ihtiyaç olacak.

Özel eğitim öğretmenliğinde 40 kadrodan 15’i boş, hiçbir okulda öğretmen yardımcısı, Rehber ve Psikolojik Danışman yok.

İlkokullarda artan öğrenci sayısına bağlı olarak mevcut sınıflar ihtiyaca cevap vermiyor, ihtiyacın karşılanabilmesi için Girne’de 2 ilkokul, 2 anaokula, Çatalköy ve Alsancak’ta yeni okula, birçok okulda da yeni eğitim yılı başlamadan önce ek sınıf inşa edilmesi gerekiyor.

Okullar tamir bekliyor

Kamu okullarında altyapı eksikliklerine ve inşaata dayalı sorunlar da halen çözümlenmedi.

Ülke genelinde birçok ilkokul, ortaokul ve lisede okul binaları, mimari açısından tehlike arz ettiğinden bir an önce tadil edilmesi gerekiyor.