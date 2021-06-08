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Soruşturma tamamlandı; tutuksuz yargılanacak

Yiğitler’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.D yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Haziran 2021 Salı 14:52
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Soruşturma tamamlandı; tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) 

Yiğitler’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.D yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Can, olguları aktardı.

Polis, 12.05.2021-04.06.2021 tarihleri arasında Yiğitler’de, M.S.’ye ait ikametgahının avlusu içerisinde bulunan garaj içerisinden 3 adet bakır kazan, 3 adet bakır tepsi, 1 adet bakır tencere kapağı, 1 adet demirden mamul terazi ve teraziye ait çeşitli kilogramdaki 4 adet terazi ağırlığı, bir adet demir kantar, 1 adet tartı aleti ve 1 adet süt tartı aletinin aranan G.T tarafından çalındığını belirtti.

Polis, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İ.D'nin (E-25) tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan ileri soruşturmada, İ.D'nin çalmış olduğu bakır kazan ve tepsileri Haspolat’da faaliyet gösteren hurda alım satımı yapan bir iş yerine 1155 TL karşılığında satarak sahtekârlıkla para temin ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 4 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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