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SOSYAL YARDIM VE ENGELLİ YARDIMI ALAN KİŞİLERE EK YARDIM ÖDENEĞİ İLE BANKA KREDİ KARTI KDV İADESİ BUGÜN ÖDENDİ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesinden Sosyal Yardım alan 3 bin 803 kişiye yüzde 15, Çalışma Dairesi’nden Engelli Yardımı alan 5 bin 045 kişiye ise yüzde 10 ek yardım ödeneğinin bugün ödendiğini duyurdu.

05 Mart 2021 Cuma 17:24
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SOSYAL YARDIM VE ENGELLİ YARDIMI ALAN KİŞİLERE EK YARDIM ÖDENEĞİ İLE BANKA KREDİ KARTI KDV İADESİ BUGÜN ÖDENDİ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesinden Sosyal Yardım alan 3 bin 803 kişiye  yüzde 15,  Çalışma Dairesi’nden Engelli Yardımı alan 5 bin 045 kişiye ise yüzde 10 ek yardım ödeneğinin bugün ödendiğini duyurdu.

Ödenen toplam miktarın, 2 milyon, 485 bin, 205 TL, 30 kuruş olduğu vurgulandı.

BANKA KREDİ KARTLARI KDV İADESİ İÇİN 3 MİLYON, 38 BİN, 430 TL, 08 KURUŞ ÖDEME YAPILDI

Bakan Oğuz ayrıca, Kredi Kartı veya Banka Kartları ile yapılan alışverişlerde tüketicilere yüzde 1’lik iadenin de bugün ödendiğini açıkladı.

Banka Kredi Kartları KDV iadesi için ise 3 milyon, 38 bin, 430 TL, 08 kuruş ödeme yapıldı.

Son Güncelleme: 05.03.2021 18:32
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