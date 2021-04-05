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SOYER: “GİDİN AŞINIZI GÖNÜL RAHATLIĞIYLA OLUN”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, Diyalog TV’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

05 Nisan 2021 Pazartesi 10:00
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SOYER: “GİDİN AŞINIZI GÖNÜL RAHATLIĞIYLA OLUN”

GÜNDEM KIBRIS

Son dönemde bayrak söylemleri üzerine de değerlendirme yapan Soyer, “Kim istersek olalım, bu topraklarda güzel bir gelecek için tarihi doğru okuyalım. Bu ülkede hiç kimse direkteki bayrağı indirmek istemez. Bu ülkede direkten bayrak sadece bir kez indirildi. O da Ada, 1878’de İngiliz’e icar edildiğinde, törenle Osmanlı bayrağı indirildi, İngiliz bayrağı çekildi. Yasak koydular ama insanlar evlerine dikti bayrağı. O yüzden herkes, ağzından çıkana dikkat etsin. Eski evlere bakın, Türk evlerinin önünde kırmızı beyaz direkler, Rum evlerinin önünde de mavi beyaz direkler vardı. Milli ve dini günlerde bayrak dikerlerdi, insanlar. O yüzden kimse ‘bayrak, indirilmek isteniyor’ diye konuşmasın” dedi.

Aşılar konusunda da açıklamalarda bulunan Soyer, “Aşı konusunda, hangi aşıyı bulursanız olun. Marka ayırmayın. Ben Sinovac oldum, herkes gibi. O yüzden çıkan dedikodu haberlerine inanmayın. Gidin gönül rahatlığıyla aşınızı olun” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Sabit Soyer
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