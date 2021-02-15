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SOYER: “HANGİ GÖRÜŞTEN OLURSA OLSUN, HERKESİ DİNLEMELİYİZ ”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

15 Şubat 2021 Pazartesi 09:56
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SOYER: “HANGİ GÖRÜŞTEN OLURSA OLSUN, HERKESİ DİNLEMELİYİZ ”

ÖZEL HABER

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Mutant virüs ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Soyer, “Mutant virüsün nerelerde görüldüğü ve yeni tespitlerde mutant virüs tespit ediliyor mu diye bakılmalıdır. Eğer tespit edilmiyorsa bu da iyi bir şeydir. Ancak tüm bunlar topluma anlatılmalıdır. Bu çok önemlidir” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ziyaretinde ‘KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durması’ vurgusu yaptığını söyleyen Soyer, “Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ‘500 milyon liralık iç borçlanmaya gideceğiz’ dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da ziyaretinde söyledi, ‘Hedefimiz KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamaktır’. Bu çok önemlidir. Biz bunu söylediğimizde, bizi yerden yere vururlardı. Ama doğrusu budur. O yüzden biz kendi ayaklarımız üzerinde durmalıyız. Hangi görüşe sahip olursa olsun, herkesi dinlemeliyiz. Herkesten bir şey almalıyız. Bu kaçınılmaz bir şeydir” dedi.

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Ferdi Sabit Soyer
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