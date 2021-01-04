Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...

SOYER: “İNSANLAR GÜNLÜK YAŞAMIN AĞIR YÜKÜ ALTINDADIR”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

04 Ocak 2021 Pazartesi 10:41
624 Okunma
SOYER: “İNSANLAR GÜNLÜK YAŞAMIN AĞIR YÜKÜ ALTINDADIR”

ÖZEL HABER

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs Sorunu ile ilgili yaptığı toplantıların tutanaklarının okunması gerektiğini söyleyen Soyer, “Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Sorunu ile ilgili yapmış olduğu toplantıların tutanakları herkes tarafından okunması gereklidir. Bu çok önemlidir. Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, yüzünde gülücüklerle Güven Yaratıcı Önlemleri masaya götüreceğini söylüyor. Peki biz ne götüreceğiz? Ercan Havaalanı’nın açılması konusunda, Maraş’ın açılması konusunda yapıcı önerilerle masaya oturmalıyız” dedi.

Yeşil Hat Tüzüğü konusunda da açıklamalarda bulunan Soyer, “Yeşil Hat Tüzüğü ve Mali Yardım Tüzüğü ilk çıktığında bizi yerden yere vurmuşlardı. Şimdi ayakta kalmamız bunlara bağlıdır. Bunların çalışılıp geliştirilmesi lazım” dedi.

İçinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılara da vurgu yapan Soyer, “İnsanlar günlük yaşamın ağır yükü altındadır. Temek meseleler konusunda yabancılaşma başlıyor insanlarda. Memleketine karşı yabancılaşma başlıyor. Bu devinim arayışı çok önemlidir. Bu kapanmalardan dolayı, işsizlik doruktadır şimdi. Siftah yapmayan esnaf da işsizdir şu anda. Herkes endişe içindedir. Bu sadece o insanların değil, toplumsal bir hadisedir” dedi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“18 OCAK TARİHİNDE EĞİTİME YENİDEN BAŞLANACAK"
“18 OCAK TARİHİNDE EĞİTİME YENİDEN BAŞLANACAK"
TABİPLER BİRLİĞİ: “BİREYSEL ÖNLEMLERE EN ÇOK İHTİYACIMIZ OLDUĞU DÖNEMDEYİZ”
TABİPLER BİRLİĞİ: “BİREYSEL ÖNLEMLERE EN ÇOK İHTİYACIMIZ OLDUĞU DÖNEMDEYİZ”
RUM BAKANLAR KURULU KARAR İÇİN YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR
RUM BAKANLAR KURULU KARAR İÇİN YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim