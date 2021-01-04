SOYER: “İNSANLAR GÜNLÜK YAŞAMIN AĞIR YÜKÜ ALTINDADIR”

ÖZEL HABER

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs Sorunu ile ilgili yaptığı toplantıların tutanaklarının okunması gerektiğini söyleyen Soyer, “Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Sorunu ile ilgili yapmış olduğu toplantıların tutanakları herkes tarafından okunması gereklidir. Bu çok önemlidir. Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, yüzünde gülücüklerle Güven Yaratıcı Önlemleri masaya götüreceğini söylüyor. Peki biz ne götüreceğiz? Ercan Havaalanı’nın açılması konusunda, Maraş’ın açılması konusunda yapıcı önerilerle masaya oturmalıyız” dedi.

Yeşil Hat Tüzüğü konusunda da açıklamalarda bulunan Soyer, “Yeşil Hat Tüzüğü ve Mali Yardım Tüzüğü ilk çıktığında bizi yerden yere vurmuşlardı. Şimdi ayakta kalmamız bunlara bağlıdır. Bunların çalışılıp geliştirilmesi lazım” dedi.

İçinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılara da vurgu yapan Soyer, “İnsanlar günlük yaşamın ağır yükü altındadır. Temek meseleler konusunda yabancılaşma başlıyor insanlarda. Memleketine karşı yabancılaşma başlıyor. Bu devinim arayışı çok önemlidir. Bu kapanmalardan dolayı, işsizlik doruktadır şimdi. Siftah yapmayan esnaf da işsizdir şu anda. Herkes endişe içindedir. Bu sadece o insanların değil, toplumsal bir hadisedir” dedi.