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“Söyle Kıbrısım” Atatürk Kültür Merkezi’nde İlk Kez Sahnelendi

Girne Ada Lions Kulübü tarafından hazırlanan “Söyle Kıbrısım”  Sanat Etkinliği Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

24 Kasım 2019 Pazar 16:38
“Söyle Kıbrısım” Atatürk Kültür Merkezi’nde İlk Kez Sahnelendi

Sanat etkinliğinden elde edilen gelir Gazimağusa’da KIBATEK Vakfı Genel Merkez Binası’nda açılmaya çalışılan “Kıbrıs Türk Edebiyat Müzesi’’ne bağışlanacak.

Söyle Kıbrısım gösterisinde; Bariton Evren Karagöz, piyanist Burcu Müniroğlu Karagöz eşliğinde Kıbrısa özgü türkü, şarkı ve ağıtları seslendirirken ;  Edebiyat Öğretmeni Dervişe Güneyyeli Kutlu  program akışına uygun olarak öykü ve şiirler okudu. Minik öğrenciler de canlı heykel olarak yer aldı.

Kalabalık bir sanatsever topluluğunun Atatürk Kültür Merkezi’ni doldurduğu gösteriyi Rum Meclisi eski milletvekili Keti Klerides de izledi.

KIBATEK Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Bozkurt, gösteriden sonra yaptığı konuşmada; KIBATEK Vakfı’nın her türlü güçlüğe rağmen çalışmalarına devam ettiğini, Kıbrıs Türk Ededebiyat Müzesi’nin herkes için öğretici bir yer olacağını belirterek, gösteride yer alan ve gösteriyi gerçekleştirmek için çalışan herkese ve Girne Ada Lions Kulübü ve yönetim kuruluna sağladıkları destekten dolayı teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Alev Ulubay da konuşmasında Federasyonun Uluslarararası Lions Kulüplerinin bir parçası ve onun programına uygun olarak beş ana dalda faaliyetlerine devam ettiğini, Girne Ada Lions Kulübü’nün gerçekleştirdiği Söyle Kıbrısım etkinliğini bu faaliyetlerden biri olarak gördüklerini söyleyerek katkısı olan herkese teşekkür etti.

Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Esen Yalın Aktoprak da konuşmasında, Kulübün sağlık ve eğitim konularındaki bağış ve etkinliklerinin yanında kültür faaliyetlerine de önem verdiklerini söyleyerek, bu geceyi düzenlemekteki asıl amacın elde edilecek gelirle Kıbrıs Türk Edebiyatı Müzesi’nin gerçekleştirilmesi çalışmalarına bir nebze de olsa katkı yapmak olduğunu açıkladı.

Aktoprak, ayrıca gösteriyi yapan sanatçılara ve gösteride yer alan minik öğrencilere ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

KIBATEK Yönetim Kurulu Başkanı Meryem Yıldız da konuşmasında, KIBATEK’in yürüttüğü uluslararası faaliyetler hakkında bilgi vererek, bu çerçevede Kıbrıs Türk Edebiyat Müzesi’nin gerçekleşmesinin Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın tanıtılması çabalarına da büyük katkı yapacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Ada Lions
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