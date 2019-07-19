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Spor Dairesi yönetimi oluşuyor

19 Temmuz 2019 Cuma 14:43
Spor Dairesi yönetimi oluşuyor

Başbakan Ersin Tatar’ın genel Yönetim Kurulu başkanlığına Hüseyin Cahitoğlu’nu atayacağını açıklamasının ardından başlayan tartışmalar sonrasında yaşanan gelişmeler spor yönetiminin uzun süre belirlenememesine neden olmuştu. Cahitoğlu’na görevi veren ancak sonrasında imza yetkisi vermeyen Tatar’ın yönetim kurulu başkanlığına kimi atayacağı ise uzun süre tartışılmıştı.

Son olarak Şirketler Mukayyitliği görevine atanan Kemal Deniz Dana’nın başkanlığa atanmasının kararlaştırılması, üyeliklere ise Kemal Yılmaz ve Tayfun Kurtarıcıoğluları’nın atanmasına karar verildi. Uzun süredir tartışılan ve HP’nin en fazla üzerinde durduğu konulardan biri olan Spor Dairesi Müdürlüğüne atanacak Mehmet Özbilgehan’ın da yönetim kurulu’na üye olarak atanması ısrarı sonunda hayat bulacak.

UBP kanadının yönetim kurulu üyeliklerini belirlemesinin ardından HP’nin de atamasını yapacağı ve böylelikle Spor Dairesi Müdürü ile Genel Yönetim Kurulu’nun aynı anda göreve başlayacağı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Cahitoğlu
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