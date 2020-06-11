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Sporda beklenen açılmalara onay geldi

Spor Dairesi Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile toplantı gerçekleştirdi.

11 Haziran 2020 Perşembe 08:59
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Sporda beklenen açılmalara onay geldi

Spor Dairesi Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Covid-19 nedeniyle 12 Mart 2020 tarihinde ara verilen Salon Sporları (Basketbol-Voleybol-Hentbol), Yüzme Havuzu, Motorsporları, Açık alan sporları, Beach Voleybol, Beach Hentbol, Streetball, Hava Sporları ve kulüplerin gerçekleştirdiği tombala çekilişlerinin 15 Haziran 2020 Pazartesi günü başlamasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ile Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana’nın öncülüğündeki toplantıya, Spor Dairesi idarecileri ve ilgili federasyon başkanları katıldı. Toplantı sonrasında Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Salon Sporları (Basketbol-Voleybol-Hentbol), Yüzme Havuzu, Motorsporları, Açık alan sporları, Beach Voleybol, Beach Hentbol, Streetball, Hava Sporları ve kulüplerin gerçekleştirdiği tombala çekilişlerinin 15 Haziran 2020 Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Spor Dairesi MüdürlüğüSağlık BakanlığıSpor
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