St. Hilarion Rotary Kulübü sahili temizledi

Girne St. Hilarion Rotary Kulübü, ‘sürdürülebilir çevre’ için kolları sıvadı. Akdeniz köyü sahilinde yer alan Secret Sahili temizlendi. Rotary Ortak Hizmet Haftası kapsamında Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği – SPOT, Girne St. Hilarion Rotaract Kulübü, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği ve Lapta Belediyesi katkılarıyla düzenlenen plaj temizliğine dernek üyeleri, üye eşleri ve çocuklarının yanında SPOT gönüllüleri de katıldı.

Etkinlikte konuşan Girne St. Hilarion Rotary Kulübü Başkanı Ali VUDALI, tüm dünyada doğal kaynakların telafisi imkansız şekilde tükendiğini, insanların ve diğer canlıların yaşamının küresel kirlilik ve iklim değişikliği nedeniyle tehlikede olduğunu hatırlattı. Girne St. Hilarion Rotary Kulübü olarak çevresel sürdürülebilirlik ve farkındalık anlayışının yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı. Etkinlikte yaklaşık 270kg plastik ve katran toplandı.