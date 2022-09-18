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St. Hilarion Rotary Kulübü sahili temizledi

18 Eylül 2022 Pazar 16:56
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St. Hilarion Rotary Kulübü sahili temizledi


Girne   St.   Hilarion   Rotary   Kulübü,   ‘sürdürülebilir   çevre’   için   kolları   sıvadı. Akdeniz köyü sahilinde yer alan Secret Sahili temizlendi. Rotary Ortak   Hizmet   Haftası   kapsamında   Kuzey   Kıbrıs   Kaplumbağaları Koruma Derneği – SPOT, Girne St. Hilarion Rotaract Kulübü, Lefkoşa Başkent Lions   Kulübü   Derneği   ve   Lapta   Belediyesi   katkılarıyla   düzenlenen   plaj temizliğine  dernek  üyeleri, üye  eşleri  ve  çocuklarının yanında  SPOT gönüllüleri de katıldı.

Etkinlikte konuşan Girne St. Hilarion Rotary Kulübü Başkanı Ali VUDALI, tüm dünyada doğal kaynakların telafisi imkansız şekilde tükendiğini, insanların ve diğer   canlıların   yaşamının   küresel   kirlilik   ve   iklim   değişikliği   nedeniyle tehlikede olduğunu hatırlattı. Girne St. Hilarion Rotary Kulübü olarak çevresel sürdürülebilirlik   ve   farkındalık   anlayışının   yaygınlaştırılması   gerektiği vurgulandı. Etkinlikte yaklaşık 270kg plastik ve katran toplandı.

Anahtar Kelimeler:
St. Hilarion Rotary KulübüSahilTemizlik
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