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"Şu ana kadar ülkemizde akut hepatit vaka saptanmamıştır"

Sağlık Bakanlığı, Dünya'da görülen akut hepatit vakaları hakkında açıklama yaptı

28 Nisan 2022 Perşembe 18:49
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"Şu ana kadar ülkemizde akut hepatit vaka saptanmamıştır"

Sağlık Bakanlığı Dünya'da görülen akut hepatit vakaları hakkında açıklama yaptı:

Uluslararası sürveyans ağlarından  takip ettiğimiz ve basında da yer aldığı üzere Ocak 2022 - 20 Nisan 2022 tarihleri arasında başta Birleşik Kırallık  olmak üzere Avrupa ülkelerinde özellikle 0- 16 yaş çocuklarda  nedeni henüz netleşmemiş akut hepatit vakalarında artış saptanmıştır. 

Ancak çoğu hastada adenovüris tip 41'in pozitif olduğu saptanmıştır. 

Bu hastaların çoğu 5 yaş altı olup ateş, kusma ,ishal ,sarılık  şikayetleriyle başvurmuşlardır. 

Şu ana kadar izlenen kaybedilen hasta olmamıştır, çoğu hasta iyileşmiştir. 3 hastaya karaciğer nakli gerektiği bildirilmiştir. 

Şu ana kadar ülkemizde vaka saptanmamıştır .Bakanlığımız konuyu takip etmekte olup , ilerleyen günlerde  gelişmeler kamuoyu ile paylaşacaktır.

Son Güncelleme: 28.04.2022 18:53
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