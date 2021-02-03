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Suay : Dualarınız benim için çok kıymetli

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak son durumu hakkında açıklama yaptı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 16:52
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Suay : Dualarınız benim için çok kıymetli

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, PCR test sonucunun pozitif çıktığını ve ailesiyle birlikte karantinaya alındığını açıklamıştı.

Suay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak son durumu hakkkında bilgilendirme yaptı.

ÖMER SUAY'IN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

Dün akşam itibarıyla ailemle birlikte Girne‘ye, Olivia Palm Hotel‘e alındık çok şükür... İyiyiz, daha da iyi olacağız inşallah...

İlgilenen, arayan Soran, son durumu merak eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınız benim için çok kıymetli...

Son Güncelleme: 03.02.2021 17:59
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