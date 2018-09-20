Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95970
ALTIN
244.789
DOLAR
6.3064
STERLİN
8.3751
EURO
7.4023
'Kaliteli kalori': Sizin için en besleyici kalori hangisi?
'Kaliteli kalori': Sizin için en...
Okul başarısını etkileyen 6 öneri
Okul başarısını etkileyen 6 öneri
İş yaşam dengesi için 5 püf nokta: Mutluluk ve başarı formülü
İş yaşam dengesi için 5...
İşte dünyanın en pahalı 'akılsız' telefonu
İşte dünyanın en pahalı 'akılsız'...
Libidoyu Yükselten Mucizevi Besinler
Libidoyu Yükselten Mucizevi Besinler

Suçlamaları reddetti!

Türkiye’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan Hidayet Dost ve evinde saklayarak, sahte kimlik almasında yardımcı olduğu Mutesim Pilgir, tutuklanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı

20 Eylül 2018 Perşembe 11:14
Suçlamaları reddetti!

Devrim DEMİR/HAVADİS

Türkiye’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan ve 12 Eylül tarihinde ülkeden sahte KKTC kimliği ile çıkış yapmak isterken yakalanan Hidayet Dost’un suç ortağı olduğu tespit edilen Mutesim Pilgir, dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlı Pilgir’in ülkede “izinsiz” olarak kaldığı tespit edildi.

Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Dost’u başka isimle tanıdığını öne sürdü

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Birim’de görev yapan polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan, zanlının “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlarıyla tutuklandığını söyledi.

Mahan, zanlı Mutesim Pilgir’in, tutuklu olan zanlı Hidayet Dost’u iki gün evinde sakladıktan sonra, 12 Eylül’de havaalanına götürdüğünü söyledi.

Polis memuru Mustafa Mahan, zanlı Mutesim Pilgir’in, Türkiye’de terör örgütüne bağı olup, olmadığı, ayrıca zanlı Hidayet Dost’un tasarrufunda bulunan, sahte kimlik kartını temin etmesinde zanlı Pilgir’in yardım edip, etmediğinin araştırıldığını aktardı.

Zanlının telefon dökümünün inceleneceğine, aranan emareler ve şahıslar olduğuna değinen Mahan, zanlının iki gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin tutukluluk talebinin ardından söz hakkı verilen Pilgir, “Hidayet Dost’u, Hasan olarak biliyordum. Sahte kimlikle alakam yok” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Hidayet DostHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tel -Sen grev uyarısı yaptı
Tel -Sen grev uyarısı yaptı
BKP Akaryakıt zammını eleştirdi
BKP Akaryakıt zammını eleştirdi
Hür-İş’ten zamlara tepki
Hür-İş’ten zamlara tepki

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim