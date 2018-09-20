Suçlamaları reddetti!

Devrim DEMİR/HAVADİS

Türkiye’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan ve 12 Eylül tarihinde ülkeden sahte KKTC kimliği ile çıkış yapmak isterken yakalanan Hidayet Dost’un suç ortağı olduğu tespit edilen Mutesim Pilgir, dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlı Pilgir’in ülkede “izinsiz” olarak kaldığı tespit edildi.

Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Dost’u başka isimle tanıdığını öne sürdü

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Birim’de görev yapan polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan, zanlının “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlarıyla tutuklandığını söyledi.

Mahan, zanlı Mutesim Pilgir’in, tutuklu olan zanlı Hidayet Dost’u iki gün evinde sakladıktan sonra, 12 Eylül’de havaalanına götürdüğünü söyledi.

Polis memuru Mustafa Mahan, zanlı Mutesim Pilgir’in, Türkiye’de terör örgütüne bağı olup, olmadığı, ayrıca zanlı Hidayet Dost’un tasarrufunda bulunan, sahte kimlik kartını temin etmesinde zanlı Pilgir’in yardım edip, etmediğinin araştırıldığını aktardı.

Zanlının telefon dökümünün inceleneceğine, aranan emareler ve şahıslar olduğuna değinen Mahan, zanlının iki gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin tutukluluk talebinin ardından söz hakkı verilen Pilgir, “Hidayet Dost’u, Hasan olarak biliyordum. Sahte kimlikle alakam yok” dedi.