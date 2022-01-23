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Sucuoğlu: “26 vekil ile sabaha uyanırız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, zaferini partililerle, halkla paylaştı; teşekkür etti.

23 Ocak 2022 Pazar 23:12
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Sucuoğlu: “26 vekil ile sabaha uyanırız”
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Faiz Sucuoğlu, zaferini partililerle, halkla paylaştı

Sucuoğlu'nun satır başları söyle;

“Zorlu bir süreç her yönü ile… 2-3 ay içinde bir taraftan hükümet, 74 bu yana en büyük kriz. TL değer kaybı pandemi… İki aylık bir hükümet ve beklenmedik bizle alakası olmayan elektrik kesintileri.. Tüm aday arkadaşlarımızla bu başarı örgütsel seçimlere dayanıyor. İlçe PM, kurultay ve PM’deki aday arkadaşlarımızın çabaları… Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar bire bir temaslarla oluşan bir başarı…

Halkımızın teveccühü ile… Hep 25 artı eksi dedik… Özellikle karmalarda ciddi bir destek var. Tahminim 25 oturacağız, bakarsınız sabaha karşı 26 ile tamamlarız. Önümüzdeki süreç çok zorlu bir süreç… Gereğini önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. UBP hep zor dönemlerin partisi olmuştur... Sabır, mücadele yılmadan hedefe yürüyoruz.. 8-10 ay içinde ekonomik anlamda dönüşümü halkımıza hissettireceğiz. Kademeli olarak beş yılda artırarak devam edeceğiz.

Kıbrıs Postası

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