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Sucuoğlu, çalışmaların yarın da devam edeceğini belirtti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

12 Nisan 2022 Salı 19:04
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Sucuoğlu, çalışmaların yarın da devam edeceğini belirtti

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak olan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolüne de dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu, çalışmaların yarın da devam edeceğini belirtti, “İnşallah Perşembe günü imzalarız” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, bugün Belediyeler Reformu’na ilişkin olarak 5 siyasi parti başkanı ile yaptığı görüşmeye dikkat çekerek, toplantının samimi ve olumlu olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, “DP, CTP ve HP’nin hazırlamış olduğu çalışmaları bize verdi. Biz bugün parti içerisinde geniş katılımlı bir toplantı yaptık. Pazartesi’ne kadar değerlendireceğiz. Bir Ad-Hoc Komitesi’nin kurulması yönünde bir görüş var. Parti başkanları ile Pazartesi veya Salı günü yeniden görüşeceğiz” dedi.

Komite için her partiden 2 kişinin görevlendirileceğini de aktaran Sucuoğlu, “Değerlendirmelerimiz birkaç gün devam edecek. En geç bir ay içerisinde tüm konular komitede tekrar masaya yatırılacak. Toplumun şu anda bir gerginliğe ihtiyacı yok, bu adım da mevcut gerginliği ortadan kaldırmak için atıldı” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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