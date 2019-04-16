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Sucuoğlu “Çevre Sorunları” hakkında konuştu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapıldı.

16 Nisan 2019 Salı 16:46
Sucuoğlu “Çevre Sorunları” hakkında konuştu
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UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “Çevre Sorunları” hakkında konuşma yaptı.

Sucuoğlu, çevre sorunlarının turizmi olumsuz etkilediğini belirtti.

Genel bütçe rakamlarına değinen Sucuoğlu, Çevre Dairesi’ne bütçe içinde ayrılan oranın binde bir olduğunu söyledi.

Çevrenin önemine işaret eden Sucuoğlu, egzoz emisyon ölçümlerinin yapılamadığını, çöp alanlarının rehabilite edilmesi projesinde bütçe ayrılmadığını belirtti.

Sucuoğlu, taş ocakları felaketinin çözüm beklediğini, atık atılmasının önlenemediğini, tabela ve sis kirliliğine çözüm bulunamadığını, elektrik santrallarına filtre takılmadığını söyleyerek, Girne Antik Limanı’nda da çevre kirliliğinin had safhada olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, bu sorunların geçmişten günümüze devam ettiğini kaydetti.

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36 taş ocağının aktif olduğunu dile getiren Sucuoğlu, taş ocaklarının çevre ve insan sağlığına zarar verdiğini söyledi.

Sucuoğlu, ocakların sayısının azaltılması, çevreye duyarlı hale getirilmesi gerektiğini belirterek, Maden ve Taş Ocakları Yasası’nın oldukça eski bir yasa olduğunu kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Dairesi olarak, taş ocaklarının sadece rehabilitesi konusuna baktıklarını söyledi.

Okullarda çevre dersi okutularak, çevre bilincinin arttırılmaya çalışıldığını söyleyen Ataoğlu, atık pil kutularının her yere dağıtıldığını anlattı.

Egzoz emisyon kontrollerinin tüm ilçelerde, her hafta yapıldığını ve basın ile paylaşıldığını ifade eden Bakan Ataoğlu, tehlikeli atık konusunda tehlikeli atık yakma tesisi kurulacağını, bu konudaki çalışmaların tamamlandığını kaydetti.

Ataoğlu, turizm adası olan ülkede en büyük sıkıntının çevre olduğunu bildiklerini, çevre ile ilgili cezaların yükseltilerek, caydırıcılık sağlanması için çalışacaklarını belirtti.

Ataoğlu, katı atıkların nasıl enerjiye dönüştürülebileceği konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

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Son Güncelleme: 16.04.2019 16:54
Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu
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Doğru Söz 2019-04-16 17:07:09

Geçen gün Rum tarafından dönerken birden aklıma bir soru geldi. Kendime dedim ki arabada bir yabancı olsa sınırdaki kontrolleri de o an için kaldıracak, o yabancı Rum tarafından KKTC'ye geldiğini kaç dakikada anlar acaba? Yemin ederim ilk 3 dakikadan anlar. Çevre kirliliği refuj ve yol bakımsızlığından inşaatlardaki güvenlik ve cevre tedbirlerinden insan populasyon farkından, sistemsizlik ve düzensizlikten ve daha pek çok şeyden... Ev ve araba kalitesinden anlayamaz. Bilmem anlatabildim mi?
The KKTC

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