Sucuoğlu “Çevre Sorunları” hakkında konuştu

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “Çevre Sorunları” hakkında konuşma yaptı.

Sucuoğlu, çevre sorunlarının turizmi olumsuz etkilediğini belirtti.

Genel bütçe rakamlarına değinen Sucuoğlu, Çevre Dairesi’ne bütçe içinde ayrılan oranın binde bir olduğunu söyledi.

Çevrenin önemine işaret eden Sucuoğlu, egzoz emisyon ölçümlerinin yapılamadığını, çöp alanlarının rehabilite edilmesi projesinde bütçe ayrılmadığını belirtti.

Sucuoğlu, taş ocakları felaketinin çözüm beklediğini, atık atılmasının önlenemediğini, tabela ve sis kirliliğine çözüm bulunamadığını, elektrik santrallarına filtre takılmadığını söyleyerek, Girne Antik Limanı’nda da çevre kirliliğinin had safhada olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, bu sorunların geçmişten günümüze devam ettiğini kaydetti.

36 taş ocağının aktif olduğunu dile getiren Sucuoğlu, taş ocaklarının çevre ve insan sağlığına zarar verdiğini söyledi.

Sucuoğlu, ocakların sayısının azaltılması, çevreye duyarlı hale getirilmesi gerektiğini belirterek, Maden ve Taş Ocakları Yasası’nın oldukça eski bir yasa olduğunu kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Dairesi olarak, taş ocaklarının sadece rehabilitesi konusuna baktıklarını söyledi.

Okullarda çevre dersi okutularak, çevre bilincinin arttırılmaya çalışıldığını söyleyen Ataoğlu, atık pil kutularının her yere dağıtıldığını anlattı.

Egzoz emisyon kontrollerinin tüm ilçelerde, her hafta yapıldığını ve basın ile paylaşıldığını ifade eden Bakan Ataoğlu, tehlikeli atık konusunda tehlikeli atık yakma tesisi kurulacağını, bu konudaki çalışmaların tamamlandığını kaydetti.

Ataoğlu, turizm adası olan ülkede en büyük sıkıntının çevre olduğunu bildiklerini, çevre ile ilgili cezaların yükseltilerek, caydırıcılık sağlanması için çalışacaklarını belirtti.

Ataoğlu, katı atıkların nasıl enerjiye dönüştürülebileceği konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.