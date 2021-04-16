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Sucuoğlu: Dini eğitim almak her vatandaşımızın Anayasal hakkıdır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı incelenerek, gerekli yasal değişikliklerin yapılması ve ilgili tüzüklerdeki eksikliklerin hızlıca giderilmesi gerektiğini belirterek, "KKTC halkı ve hükümetleri olarak anayasaya bağlı bir davranış içinde ve hukuka saygı çerçevesinde; dini eğitim almak her vatandaşımızın Anayasal hakkıdır" dedi.

16 Nisan 2021 Cuma 15:01
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Sucuoğlu: Dini eğitim almak her vatandaşımızın Anayasal hakkıdır

Sucuoğlu, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda, KKTC’de hafızlık eğitimi kurslarının yasaklanması hakkında görüşlerini paylaştı. Sucuoğlu, hafızlık kurslarının devamının sağlanması ve mağduriyetin ortadan kaldırılması kanaatinde olduğunu kaydetti.

“Hafızlık eğitimi kurslarının yasaklanmasının 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’na denk gelmesi çok manidar olmuştur” ifadelerini kullanan Sucuoğlu, hukuka saygı çerçevesinde dini eğitim almanın her vatandaşın anayasal hakkı olduğunu, dini ibadetlerin devam etmesinin de toplumsal değerler açısından önemli olduğunu vurguladı. 

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