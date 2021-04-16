Sucuoğlu: Dini eğitim almak her vatandaşımızın Anayasal hakkıdır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı incelenerek, gerekli yasal değişikliklerin yapılması ve ilgili tüzüklerdeki eksikliklerin hızlıca giderilmesi gerektiğini belirterek, "KKTC halkı ve hükümetleri olarak anayasaya bağlı bir davranış içinde ve hukuka saygı çerçevesinde; dini eğitim almak her vatandaşımızın Anayasal hakkıdır" dedi.