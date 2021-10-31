Künye
Kıbrıs 20
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
banner107

Sucuoğlu: Hiç kimsenin şüphesi olmasın, sandık başı anketler yüzde 65 diyor

UBP Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın, UBP üyeleri dürüst, şeffaf, ilkeli siyasetten taraf, sandık başı anketler yüzde 65 diyor” ifadelerini kullandı.

31 Ekim 2021 Pazar 10:13
316 Okunma
Sucuoğlu: Hiç kimsenin şüphesi olmasın, sandık başı anketler yüzde 65 diyor
banner108

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 22. Olağan Kurultayında ilk gün geride kalırken, 3 bin 646 üye oy kullandı.

UBP Genel Başkan adayı Dr. Faiz Sucuoğlu’nun basın ofisi tarafından yapılan açıklamada Sucuoğlu’nun ilk gün değerlendirmesine yer verildi.

Sucuoğlu, ‘anketlere’ işaret ederek “Hiç kimsenin şüphesi olmasın, UBP üyeleri dürüst, şeffaf, ilkeli siyasetten taraf, sandık başı anketler %65 diyor” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Değerli Ulusal Birlik Partili kardeşlerim, bugünü tüm kurultaylarımızda yaşadığımız şenlik havasında geçirmenin mutluluğu içerisindeyim. Bugün göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye en içten duygularımla teşekkür ederim. Sandık başı yapılan anketler yüzde 65 gösteriyor. Bu vesile ile Kurultay öncesi yapılan tüm anketlerin doğruluğunu gördük. Bu desteğiniz tek başına iktidar yolculuğumuzun başlayacağına olan inancımın ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha açık bir şekilde ortaya koydu. Dürüst, şeffaf, ilkeli siyasetten taraf olan tüm üyelerimize bir kez daha hatırlatmak isterim ki, Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin en köklü ve en güçlü partisidir. Ülkemizin ihtiyacı olan Hizmet siyasetini daha güzel yarınlar için bir an önce uygulamaya başlamalıyız.

Geçmişte izimiz, geleceğe sözümüz var diyerek kurultaya katılan tüm Ulusal  Birlik Partililere bir kez daha sonsuz teşekkür eder, kurultayın ikinci gününde tüm üyelerimizin en demokratik hakları olan oylarını kullanmak üzere sandıklara akın etmesini temenni ederim.”

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiUBPFaiz Sucuoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Faiz Sucuoğlu oyunu kullandı
Faiz Sucuoğlu oyunu kullandı
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim