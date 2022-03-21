ÖZEL HABER

Kabine değişikliği ile ilgili muhalefetin eleştirilerini bir kez daha yanıtlayan Sucuoğlu, kimse oraya buraya çekmesin bu benim kararımdır dedi.

Sucuoğlu, kabine değişikliğine de vurgu yaparak, Oğuzhan bey benim kader birliği yaptığım bir arkadaşımdır ve en zor süreçlerde birlikte çalıştığım bir arkadaşımdır. En zor dönemde genel sekreterlik görevini de çok güzel yönetmiştir.Oğuzhan bana parti içindeki bazı meselelere dikkat çekti ben de partinin sürdürülebilir başarısının devamı için kendisine farklı görevler verdim. Sevabı ile günahı ile benim sorumluluğumdadır ve art niyet asla söz konusu değildir. Hükumet listesini aktarırken, bunun bir bayrak yarışı olduğunu zaten söylemiştim, ve o zaman da değişiklikler olabileceğini belirtmiştim bu gayet doğaldır ifadelerine yer verdi. Önümüzdeki süreçte de değişiklikler olabilir açıkça söylüyorum, kimse bir yerlere çekmesin karar tamamen benimdir. Şu adres bu adres diye kimse bir yerlere konuyu çekmesin dedi.