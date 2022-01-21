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Sucuoğlu'ndan Rum kesimine sert tepki!

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Güney Kıbrıs'ta terör örgütü PYD'ye ofis açıklamasını sert sözlerle eleştirdi...

21 Ocak 2022 Cuma 12:11
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Sucuoğlu'ndan Rum kesimine sert tepki!
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Sucuoğlu, "Türkiye ve KKTC'nin ortak gücünü sınamayın" dedi.

Başbakan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ada'da huzuru bozmak ve iki toplum arasında düşmanlığı daha da körüklemek üzere yeni adımlar atmakta olduğunu gözlemlemekteyiz. 
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye güney Kıbrıs’ta temsilcilik açma izni veren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, terör yanlısı bir tutumla,  yasadışı faaliyetlere zemin hazırlamaya başlamıştır.  
Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü ve kararlılığını hafife alanlar bilmelidir ki  Türkiye Cumhuriyeti  ve  KKTC  her türlü terör faaliyetine gereken dersi verebilecek güçte ve kararlılıktadır.
1963-74 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yönelik silahlı terör eylemleri ile tarihe geçenlerin, şimdi de teröre yataklık eden bir çok faaliyete imza atması şaşırtıcı olmamakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti ile  KKTC arasında  kopmaz bağlarla yaratılan tarihsel güç birliğini göz ardı ettiği anlaşılmaktadır. 
Eli kanlı bu cinayet şebekesine ofis açtırarak faaliyet serbestisi vermesi, Rum Yönetimi'nin terörü besleyen geçmişinde yeni bir sayfadır. 
Bilinmelidir ki Avrupa Birliği üyesi de olan GKRY,  bu girişimi ile gerek Ada üzerinde gerekse de bölgesel huzuru tehlikeye atmaktadır.
Bu nedenle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni, terörü destekleyen adımlardan vazgeçmeye, Türkiye ve KKTC'nin ortak gücünü sınamamaya davet ediyoruz.

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