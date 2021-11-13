Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Toz duman oldular!
Toz duman oldular!
37 suç kaydı varmış
37 suç kaydı varmış
Goodluck cezaevine gönderildi
Goodluck cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
İranlıyım Diyen Nijerya Uyruklu Şahsa 1 Gün Tutukluluk
İranlıyım Diyen Nijerya Uyruklu Şahsa...
banner107

Sucuoğlu, Özbal’ı kabul etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi olarak katılacak olan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ı kabul etti.

13 Kasım 2021 Cumartesi 14:14
51 Okunma
Sucuoğlu, Özbal’ı kabul etti
banner108

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Oramiral Özbal, UBP-DP hükümetinin güvenoyu alması dolayısıyla Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu kutlayarak, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Oramiral Özbal, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Türk halkıyla birlikte olmaktan büyük şeref ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Özbal, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın selam ve hürmetlerini iletti.
 
Her zaman Kıbrıs Türkü ile birlikte olduklarını vurgulayan Özbal, Türk milleti olarak Kıbrıs Türk halkına 38 yıldır her türlü desteği vermeye gayret gösterdiklerini, bundan sonra da böyle olacağını ifade etti.

Özbal, “Türk halkı her zaman yanınızdadır, hep birlikteyiz” diyerek,  Kıbrıs’ın Türkiye için milli mesele olduğunu, bu milli meselede tüm Türk halkının kenetlendiğini ifade etti.

Cumhuriyet’in 38’inci yıl dönümünü canı gönülden kutladığını vurgulayan, Özbal, Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve şehitleri anarak, gazilere selamlarını iletti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da, pazartesi günü KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıl dönümünün kutlanacağını belirterek, bugünlere kolay gelinmediğini, birçok şehit ve gazi verildiğini, büyük bir mücadele örneğiyle bugünlere gelindiğini ifade etti.

Başbakan Sucuoğlu, Ada’nın 1878’de İngilizlere devredilmesinin ardından da Kıbrıs Türk halkının Anadolu ile irtibatını ve ilişkisini hiç kesmediğini, Kurtuluş Savaşı’nda Kıbrıs Türk halkının neyi varsa Anadolu’ya göndererek, Türk milletine destek olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türkü ile Anadolu arasında ayrı-gayrı olmadığını, acıların ve sevinçlerin birlikte paylaşıldığını vurgulayan Sucuoğlu, “Siz Anadolu’da biz Kıbrıs’ta yaşayan Türkleriz. Dinimiz, dilimiz, ırkımız bir. Kıbrıs’ta veya Türkiye’de bulunduğumuz süreler içerisinde kendimizi farklı görmüyoruz.” dedi.
 
Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkını tarih boyunca karşılıksız desteklediğini vurgulayan Sucuoğlu, “Bizim en büyük şansımız 60 kilometredeki Anavatan’ımızdır. Söylenecek tek bir söz var o da teşekkürdür” dedi.
 
Önümüzdeki süreçte de Kıbrıs Türk halkının mücadelesini Türkiye’nin desteğiyle sürdüreceğini vurgulayan Sucuoğlu, Mavi Vatan’daki yer altı zenginlikleriyle ilgili Güney Kıbrıs’ın şımarık tavırlarının KKTC ve Türkiye’nin kararlı tutum ve tavırlarıyla karşılığını bulduğunu kaydetti.

Ziyarette hediye teatisinde bulunuldu.

Ziyarette, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de hazır bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevre Mühendisleri Odası: “Güngör’deki Yangın Halk Sağlığını Tehdit Ediyor"
Çevre Mühendisleri Odası: “Güngör’deki Yangın Halk Sağlığını Tehdit Ediyor"
Baybars: “Çocuk ayrımı ortadan kalktı”
Baybars: “Çocuk ayrımı ortadan kalktı”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Futbol Takımı Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Futbol Takımı Heyetini Kabul Etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim