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SUCUOĞLU: “SEÇİMDEN KORKMAMAK LAZIM”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, TV 2020’de katıldığı programda Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

08 Nisan 2021 Perşembe 09:49
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SUCUOĞLU: “SEÇİMDEN KORKMAMAK LAZIM”

GÜNDEM KIBRIS

UBP Kurultayı’ndan çekilmesiyle ilgili bir soru üzerine konuşan Sucuoğlu, “Hazırlandığımız kurultayda, telefon trafikleri söz konusu değil. Bu yaşananlar tarihte ilk defa yaşanan olaylardır. Dikiz aynasından arkaya bakmaya gerek yok, ileriye bakmalıyız. Böyle gerekirdi böyle oldu, bundan sonraki süreçte böyle bir adımın atılmayacağını düşünüyorum. Herhangi bir şekilde geri çekilme, benim siyasi yaşamımın sonu olur. Bunun kaybetmeyle alakası yoktur, böyle bir hareket kabul edilemez. ‘Faiz Bey, aday olmayacak’ iddiaları dolaşıyor. Şimdi aynı iddialar, Hasan Bey için de yapılmaya başladı. Öyle bir şey yok. Bir yarışa girerken, kendine güvenerek gireceksin. Böyle bir şeyin siyasi partilerde konuşulması bile güzel değildir, hoş değildir. Yeter artık. Siz çekilin, biri aradan seçimsiz göreve gelsin. Yeni moda bu. Kendine güvenemiyorsan çekileceksin. Ancak ‘Ben aday olayım da başkası aday olmasın’ böyle bir şey yoktur. Seçimler parti içinde dinamizmi artırır, üzerden ölü toprağını atar. Heyecan getirir. Seçimden, yarıştan korkmamak lazım. Partiyi yöneteceksen, arkanda o gücü hissetmen gereklidir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu
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