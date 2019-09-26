Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan şirketi satın aldı
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan...

Sucuoğlu, Türkiye Kamu-Sen heyetini kabul etti

Sucuoğlu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) heyetini kabul etti.

26 Eylül 2019 Perşembe 14:28
Sucuoğlu, Türkiye Kamu-Sen heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) heyetini kabul etti.

Heyete, Memur-Sen Başkanı Akın Manga ve sendika yetkilileri eşlik etti.

AKIN

Memur-Sen Başkanı Akın Manga kabulde yaptığı konuşmada, üyesi olmakla onur duydukları Türkiye Kamu-Sen ile, özelde çalışanların hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek, genelde Türkiye ile kardeşliklerini pekiştirmek amacında olduklarını kaydetti.

KAHVECİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de, Memur-Sen’in daveti üzerine KKTC’ye çalışma ziyareti yaptıklarını kaydetti.

Çalışanların sorunlarını ve sendikacılıkta yeni gelişmeleri paylaşacaklarını dile getiren Kahveci, Sendikaları hakkında bilgi verdi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ise, iş yasasının tamamen tadil edilmekte olduğunu ve ileriki aylarda Meclise sevk edilecek geleceğini kaydetti.

Anavatan Türkiye’den kendilerini ayrı gayri görmediklerini söyleyen Sucuoğlu, “sizin bir parmağınız ağrıdığı anda bizim de diğer parmağımız ağrıyor. Irkıyla, diniyle, diliyle bir olan halkız. Kaderimiz bir, geleceğimiz bir” ifadelerini kullandı. 

Sucuoğlu, Güney komşuların, Kıbrıs Türk halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nefesini tıkamak için her türlü oyunu ve tedbiri aldığını dile getirdi. 

Kıbrıs Türklerinin tarih boyunca yaşadıklarını anlatan Sucuoğlu, adada olası bir anlaşmaya karşı olmadıklarını, fakat Kıbrıs Türkü’nün yok edilmeyeceği, Türkiye’nin garantörlüğünün olacağı bir anlaşmanın kabul göreceğini ifade etti.

Sucuoğlu, iki kardeş sendikanın, kendilerinin de Bakanlık olarak katkısıyla birlikteliklerini daha da yoğunlaştırması anlamında her türlü çalışmaya katkı koyacaklarını belirtti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
SucuoğluKamu-SenTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mamülcü: Bir federasyon altında toplanmalıyız
Mamülcü: Bir federasyon altında toplanmalıyız
Sahte kimlikle çıkış yaparken tutuklanan sanığa 6 ay hapis
Sahte kimlikle çıkış yaparken tutuklanan sanığa 6 ay hapis
Sahte doktor teminatla serbest bırakıldı
Sahte doktor teminatla serbest bırakıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim