Sucuoğlu: “UBP kökleri çok derinlere uzanan bir çınardır”

UBP 46. Yıl Resepsiyonu’nda büyük bir coşku olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “UBP diğer partilerin seçim mitinglerinde bile toplayamadıkları kalabalığı, bu tip toplantılarda toplayan bir partidir. UBP’yi diğer partilerden ayıran en önemli özelliği, örgütçülüğüdür. Köylerden gelen gençlik vardı. Bu da partimizin zenginliğini ve gençlerin partimize olan ilgisinin göstergesidir” dedi.

UBP’yi kökleri çok derinlere giden bir çınara benzeten Sucuoğlu, “Zaman zaman dalları yıpranır ve kopar, ama o kopan parçanın yerine yenileri gelir. Dün akşam bağımsız milletvekili iki arkadaşlarımız da rozetlerini taktılar ve aramıza katıldılar” dedi.

“KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BİR KARARIDIR”

Türkiye’ye giriş yasakları ile ilgili de konuşan Sucuoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti kendisi için risk teşkil eden kişileri almama kararı üretmiştir. Bu da yeni bir karar değildir. Buna başka bir ülke karışabilir mi? İlişkiler çok çok iyi olabilir ama bu Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi kararıdır. Ülkenin kendi kendine aldığı kararlardır. Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler çok özeldir. Aynı dili konuşan, aynı ırktan gelen, aynı dine inanan… Et tırnak gibi birbiriyle hareket eden iki devletten bahsediyoruz. Kıbrıs Türkü’nü Filsitinliler’den ayıran yegane fark, Kıbrıs Türkü’nün her zaman bir anavatanı olmasıdır” dedi.