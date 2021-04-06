Sucuoğlu: Vakalar böyle giderse kapanma yakın

Elektronik bileklikle evde karantina uygulamasının önümüzdeki hafta başlayacak olmasını değerlendiren Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “Açık söylüyorum. Ev karantinasını başarabilir miyiz? Emin değilim. Akdeniz insanı sıcak kanlı” dedi.

Sucuoğlu, ev karantinasına giren kişilerin imzaladıkları taahhütlere uyması gerektiğinin de altını çizdi.

“CİDDİ DENETİM GEREKLİ”

Ev karantinasının çok ciddi bir denetim istediğini dile getiren Sucuoğlu, “Kafelere, restoranlara bakıyoruz. Kurallara tam bir uyum maalesef yoktur. Çok dikkatli olmak lazım. Toplu gezmeyi, toplu oturmayı seven bir toplumuz” ifadelerini kullandı.

Dün açıklanan 70 vakaya vurgu yapan Sucuoğlu, önümüzdeki 3 haftaya çok dikkat etmek gerektiğini belirterek, böyle giderse 3-4 gün içinde hastanelerin dolacağını söyledi.

“BÖYLE GİDERSE KAPANMA YAKIN”

Kapasitenin belli olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “Vakalar böyle devam ederse kapanma olur” dedi.

Bundan sonra olacak kapanmada, tamamen açabilecek işletme sayısının az olacağını dile getiren Sucuoğlu, iflasların kapıda olduğunu kaydetti.

Yapılan çalışmaların sürecin kapanmadan nasıl götürüleceği yönünde olduğunu ifade eden Sucuoğlu, halka da büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Kaynak: Kıbrıs Postası