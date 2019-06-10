Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!
Jüpiter Cehennemi
Jüpiter Cehennemi
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...

Sucuoğlu: Yerel işgücü istihdamının arttırılması öncelikli hedef

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu İş Kadınları Derneği heyetini kabul etti

10 Haziran 2019 Pazartesi 21:54
Sucuoğlu: Yerel işgücü istihdamının arttırılması öncelikli hedef
banner44

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, çalışma yaşamında yerel işgücü istihdamının arttırılmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Sucuoğlu,  Asbaşkan Özlem Özbekoğlu başkanlığındaki İş Kadınları Derneği heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde Bakan Sucuoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyen Özbekoğlu, kadın  emeğinin ekonomiye kazandırılması amacıyla,  dernek tarafından hazırlanan  ‘‘Kümelenme Projesi’’  hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu’na bilgi verdi.

Esas amaçlarının kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması  ve  kadınları çalışma hayatına dahil etmek için gönüllendirmek olduğunu vurgulayan Özbekoğlu,  projenin hayata geçirilmesi için  Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, kadınların ekonomiye kazandırılmasını desteklediklerini belirterek, İş Kadınları Derneği’nin ortaya koyduğu projeye bakanlık olarak katkı koyacaklarını söyledi.

Bakan Sucuoğlu, kadınların her yönüyle ekonomide pay sahibi olması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarını kaydetti.

Çalışma yaşamında yerel işgücü istihdamının arttırılmasının öncelikli hedefleri olduğuna işaret eden Sucuoğlu, KKTC vatandaşı gençlerin işgücüne dahil olamamasının önemli bir sorun olduğunu kaydederek, ilerleyen günlerde Bakanlık olarak hızlı ve pratik adımlar atacaklarını; yerel işgücü istihdamının desteklenmesi amacıyla benzer projeler hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz: Süt fiyatının belirlenmesiyle ilgili çalışmalar başlatıldı
Oğuz: Süt fiyatının belirlenmesiyle ilgili çalışmalar başlatıldı
Gazeteciler Maliye Bakanı Amcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu
Gazeteciler Maliye Bakanı Amcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu
Teke, cezaevine gönderildi!
Teke, cezaevine gönderildi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim