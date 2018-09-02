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Sucuoğlu:Bu zamlar yeniden ele alınmalı

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, arpa ve süt fiyatlarına yapılan zammın sektör temsilcileriyle yeniden ele alınması gerektiğini kaydetti.

02 Eylül 2018 Pazar 12:34
Sucuoğlu:Bu zamlar yeniden ele alınmalı

Sucuoğlu, “Bu darboğazın daha da derinleşmesi telafisi olmayan sonuçlar doğuracak” dedi.
Yazılı açıklamasında hükümeti eleştiren Sucuoğlu, tüm ürünlerin ve hizmetlerin yüzde 50 ile yüzde 100 oranında zamlandığını kaydederek, hükümeti “Acemiler Mangası” zamları da “Anlamsız ve İnsafsız” olarak niteledi.
Toprak Ürünleri Kurumu’nun 2 ay önce arpanın alım fiyatını kilo başına “95 kuruş” olarak açıkladığını, Türkiye’de de arpanın bu fiyattan satıldığını söyleyen Sucuoğlu, Tarım Bakanlığı’nın önceki gün “1 TL 79 kuruş” olarak açıkladığı yeni fiyatla arpanın yüzde 188 zamlandığını belirtti.
Süt ürünlerinin de yüzde 50 ile yüzde 70 oranında zamlandığını söyleyen Faiz Sucuoğlu, zamların hem üretimi hem de rekabet edebilirliliği sekteye uğrattığını savundu.

UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu, “Zamlar çiftçiyi ve hayvancıyı üretimden koparıyor, geçim derdine düşen ülke insanımızı sağlıksız yaşamaya mahkûm ediyor. Arpaya ve süte yapılan zamlar sektörün temsilcileriyle yeniden ele alınmalı. Çünkü bu darboğazın daha da derinleşmesi telafisi olmayan sonuçlar doğuracak” açıklamasında da bulundu.

TAK/..

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Son Güncelleme: 02.09.2018 12:39
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberFaiz Sucuoğlu
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