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Sucuoğlu’na destek mesajları geliyor

Ülkedeki hükümet krizi sürerken bir yandan da UBP Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu’na destek mesajları geliyor.

05 Mayıs 2022 Perşembe 11:37
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Sucuoğlu’na destek mesajları geliyor

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Belediye Meclis Üyeleri kamuoyuna duyuruda bulundu.

Yapılan açıklamada Dr. Faiz Sucuoğlu ‘na tam destek verdiklerini ve güvenlerinin de tam olduğunu dile getiren Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Belediye Meclis Üyeleri Sucuoğlu’ndan Ulusal Birlik Partisi (UBP) üyelerinin % 60 oy oranını alan seçimlerde 24 Milletvekilini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisine taşıyan diyerek bahsetti.AÇIKLAMANIN TAMAMI İSE ŞU ŞEKİLDE:KAMUOYUNA DUYRULUR!!Bizler aşağıda adı soyadı belirtilen UBP Serdarlı Belediye Başkanı ve Meclis ÜyeleriUlusal Birlik Partisi (UBP) üyelerinin % 60 oy oranını alan seçimlerde 24 Milletvekilini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisine taşıyan UBP Genel Başkanımız Sn Dr. Faiz Sucuoğlu ‘na desteğimizin ve güvenimizin tam olduğunu tüm kamuoyuna sevgi ve saygı ile duyururuz..Halil KASIM ( Serdarlı Belediye Başkanı )Belediye Meclis Üyeleri;İzzet KÜÇÜKOĞLUAli BARKUTErhan SEVGİNAliye BİLALSeval SÜTCÜOĞULLARI

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