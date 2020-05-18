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Süheyla Küçük'ün durumu stabil

Süheyla Küçük'ün sağlık durumu stabil tedavisi devam ediyor.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 10:50
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Süheyla Küçük'ün durumu stabil

Kıbrıs Türk toplumu liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü, durumunun stabil olduğu bildirildi. 

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Süheyla Küçük’ün 14 Mayıs tarihinde hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, ön teşhiste enfeksiyon ve kan değerlerinin düşük olduğunun tespit edilerek tedavi başlatıldığını kaydetti. 
Özyılkan, Süheyla Küçük’ün durumunun stabil olduğunu, tedavisinin devam ettiğini, yaşa bağlı sıkıntıları da bulunduğunu belirtti. 

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