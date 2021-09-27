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Sulama yaparken yakalandılar

Lapta’da gerçekleştirilen ‘Dolunay’ operasyonunda ele geçirilen 25 gram Skunk cinsi ekili 25 kök Hint keneviriyle ilgili tutuklanan da Oktay Özderya ile Mehmet Demirel  yeniden mahkemeye çıkarıldı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 17:48
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Sulama yaparken yakalandılar
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(Kamalı Haber)

Lapta’da gerçekleştirilen ‘Dolunay’ operasyonunda ele geçirilen 25 gram Skunk cinsi ekili 25 kök Hint keneviriyle ilgili tutuklanan da Oktay Özderya ile Mehmet Demirel  yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Narkotik şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, mahkemede meseleyi aktardı. Yanaroğlu, 20 Eylül 2021 tarihinde alınan bilgide Lapta’da, Aytoro Mevkiinde su depolarının bulunduğu alt kısımdaki dere yatağında boyları 1 metre ile 2 metre arası değişen toplam 25 kök Hint keneviri (Skunk) bitkisi olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Polisi aynı gün bölgeye giderek, Dolunay operasyonu başlattıklarını söyledi. Polis, pusuda bekledikleri esnada saat 23.00 sıralarında zanlıların su depolarının yanına geldiğini, bitkileri sulamak için su açtıklarını açıkladı.

Yanaroğlu, zanlıların bir saat boyunca bitkileri suladıktan sonra Oktay Özderya’nın aşağı inip bitkilerin yanına kontrole geldiği esnada yakalandığını ifade etti.

Mehmet Demirel’in de su depolarının yanındayken yakalandığını belirten Yanaroğlu, zanlı Demirel’in Özderya ile birlikte bitkileri yetiştirdiklerini söylediğini, ikametgâhında kurutulmak üzere ayırdığı 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucuyu polise telim ettiğini açıkladı.

Polis, her iki zanlının ifade verip suçlarını kabul ettiğini, uyuşturucunun tartıldığını, 6 buçuk kilo çıktığını, her iki zanlının davalarını kabul ettiğini ancak uyuşturucu miktarını kabul etmediklerini, ayrıca her iki zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme her iki zanlıyı 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

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