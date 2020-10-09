Şüpheli görülen Bangladeşlilerin ülkeye kaçak girdikleri ortaya çıktı

Mağusa Akyar Sınır Kapısı yakınlarında polis tarafından şüpheli olarak görülen Bangladeş uyruklu 2 kişinin yürütülen soruşturmada ülkeye kaçak yollardan girdikleri tespit edildi. Suçüstü yakalanan zanlılar Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde karantina altına alındı.

“Onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapmak” suçlaması ile haklarında soruşturma başlatılan zanlılar karantinada olmaları nedeni ile mahkeme huzuruna çıkarılmazken, Bangladeşli zanlıların tutukluluk müracaatları gıyaplarında gerçekleştirildi.

Mahkeme, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

GİRİŞ KAYITLARI BULUNAMADI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ersoy Saydağ mahkemede verdiği ifadesinde, Bangladeş uyruklu 2 zanlının 9 Ekim 2020 tarihinde saat 01:30’da devriye gezen bir polis ekibi tarafından Akyar Kara Giriş Kapısı yakınlarında yürürken tespit edildiklerini açıkladı. Saydağ, zanlılar hakkında yapılan muhaceret kontrolünde zanlıların KKTC’ye girişlerinin olmadığının tespit edildiğini ifade ederken zanlıların onaylanmamış bir limandan giriş yapmış olabileceklerini ifade etti. Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını söyleyen Saydağ, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Nadire Bahadi / Kıbrıs Postası