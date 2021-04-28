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Süreci koparan biz olmayacağız!

5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısının ilk oturumu sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan cumhurbaşkanı Ersin Tatar "Süreci koparan taraf Türk tarafı olmayacak" dedi.

28 Nisan 2021 Çarşamba 13:55
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Süreci koparan biz olmayacağız!

BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans ikinci gününde devam ediyor. Guterres'in başkanlık ettiği konferansta, günün ilk oturumu yapıldı

Guterres, toplantının açılış konuşmasını yaptıktan sonra sırasıyla Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab söz aldı

Verilen aranın ardından günün ikinci oturumunda Guterres, heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Basına kapalı toplantılar BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleştiriliyor. BM Genel Sekreteri Guterres, akşam da heyet başkanları onuruna gayriresmi akşam yemeği verecek

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